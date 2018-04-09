Суд вынес решение по установленным в Крыму турбинам Siemens

Девятый арбитражный апелляционный суд в силе решение нижестоящего арбитража, отклонившего иск российской «дочки» немецкого концерна Siemens к структурам Ростеха – ООО «ВО «Технопромэкспорт» (ООО ТПЭ) и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (ОАО ТПЭ) – об истребовании поставленных для строящихся в Крыму электростанций турбин.

Апелляционная инстанция отклонила жалобу производителя спорных турбин ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% – «Силовым машинам»), на вынесенное 10 января решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу, передает РИА «Новости».

В итоге было постановлено ставить решение столичного арбитража без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

В этом иске СТГТ просил суд признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения ООО ТПЭ. Арбитраж Москвы полностью отклонил иск. После этого в Ростехе выразили удовлетворение решением суда, отметив, что «фактически в России создается прецедент, который доказывает, что требовать от российских компаний соблюдения санкционных ограничений США и ЕС на территории России – незаконно».

Напомним, в конце марта Арбитражный суд Москвы зарегистрировал кассационную жалобу ООО ТПЭ)на отказ во встречном иске к Siemens по поставкам турбин в Крым. До этого та же инстанция признала законным отказ арбитражного суда Москвы принять обеспечительные меры по иску СТГТ к структурам Ростеха, а в начале марта – отклонила жалобу Siemens на отказ в иске к структурам Ростеха по «крымским турбинам».