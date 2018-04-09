Московская биржа открылась снижением

Индекс Московской биржи на открытии торгов в понедельник опустился на 0,86% – до 2261,71 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,81% и достиг 1226,5 пункта.

Вместе с тем акции РусАла на открытии торгов Московской биржи снизились на 30% – до 19,8 рубля за бумагу после сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США.

Как свидетельствуют данные торгов Мосбиржи, максимальное снижение акций компании составляло 46,9%, до 15,04 рубля за бумагу, передает ТАСС.

Глобальные депозитарные расписки EN+ Group Олега Дерипаски на открытии торгов Московской биржи также снизились на 20% после введения санкций США. Саксимальное снижение GDR компании составляло 22,9%, до 450 рублей за бумагу.