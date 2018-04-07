Стало известно о планах Пучдемона бежать в Россию

Экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон перед тем, как был задержан в Германии 25 марта, рассматривал возможность отправиться в Россию, пишет испанская газета Mundo со ссылкой на источники в следствии.

В публикации отмечается, что после того как 22 марта Пучдемон прибыл в Финляндию, верховный суд Испании вновь выдал европейский ордер на арест экс-лидера Каталонии.

Тогда, по данным издания, у экс-главы Каталонии было два варианта: отправиться в грницащую с Финляндией Россию или уехать в Стокгольм, как в итоге он и сделал, передает ТАСС.

Находясь в Стокгольме Пучдемон, как отмечает издание, планировал добраться до Бельгии через Данию и Германию. Тем не менее, въехав в ФРГ, экс-главу Каталонии задержали в соответствии с ордером испанского суда.

Напомним, в пятницу, 6 апреля, экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в вышел из тюрьмы в немецком городе Ноймюнстер, его освободили под залог в 75 тыс. евро.