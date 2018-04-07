Джонсон обрадовался санкциям США против России

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон прокомментировал антироссийские санкции США.

Он «приветствовал очередные решительные меры против российской враждебной государственной деятельности», передает ТАСС.

По мнению британской стороны, «международное сообщество продолжает демонстрировать, что непрекращающуюся враждебность России больше не будут терпеть».