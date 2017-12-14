Дерипаска счел основания для санкций США «смешными и абсурдными»

Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал решение США включить его в новый санкционный список.

Он заявил, что это решение «очень плачевно, но не неожиданно». Основания для санкций Дерипаска посчитал «необоснованными, смешными и абсурдными», передает ТАСС.

«Я собираюсь отпраздновать православную Пасху в воскресенье и затем проанализировать возникшую ситуацию с нашими адвокатами в начале следующей недели», – заявил бизнесмен, добавив, что после этого «даст некоторые комментарии».