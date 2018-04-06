Дуров прокомментировал новость о своем «британском гражданстве»

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал фейком информацию о том, что у него имеется гражданство Великобритании, а также о своей причастности к компании а также о регистрации регистрацию юрлица Тelegram Open Network Ltd.

«Фейк», – заявив Дуров в интервью изданию TJ.

Напомним, ранее со ссылкой на реестр юридических лиц Великобритании сообщалось, что 28 февраля Дуров зарегистрировал в Соединенном королевстве компанию Тelegram open network limited. При этом в соответствующей графе реестра указывалось, что у него британское гражданство.