Красный Крест объявил о закрытии программы помощи выходцам с Донбасса в Крыму

В 2018 году Международный комитет Красного Креста завершит программу помощи выходцам из Донбасса, находящимся в Крыму, сообщил глава Симферопольского офиса организации Пьер-Эмманюэль Дюкруэ после встречи с властями Севастополя, посвященной реализации программы.

По словам Дюкруэ, в 2014 году, после начала боевых действий на востоке Украины и бегства мирных жителей в Крым «ситуация была очень сложная и печальная», передает ТАСС.

«В таких условиях мы не могли не реагировать, поэтому Международный комитет Красного Креста... оказал необходимую помощь этим людям. Мы смогли продолжать работу в течение четырех лет, она будет завершаться в конце 2018 года, потому что мы видим, что ситуация улучшается», – отметил Дюкруэ.

В свою очередь замгубернатора Севастополя Юрий Кривов пояснил, что программа Красного Креста будет завершена в Крыму и Севастополе, однако руководство города обсуждают с организацией сотрудничество по другим социальным программам.

Как отметил Дюкруэ, в Севастополе помощь Красного Креста с 2014 года регулярно оказывается порядка 3 тыс. выходцев с востока Украины. Число получающих помощь в Крыму составляет 6-7 тыс. человек.

«На Юге России тоже около 10 тыс. человек (из Донбасса, – прим. ВЗГЛЯД) получают нашу помощь», – отметил Дюкруэ, добавив, что в целом поддержка от Красного Креста оказывается около 20 тыс. беженцев из Донбасса в регионы Южного федерального округа России.

Он пояснил, что в помощь Красного Креста входят выдаваемые ежемесячно продовольственные и гигиенические наборы. В общей сложности, только в Севастополе выходцам из Донбасса Красный Крест оказал помощь на 2 млн долларов.

Напомним, в 2017 году глава представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России Даврон Мухамадиев сообщал, что зону конфликта на юго-востоке Украины покинули более 2,8 млн граждан.