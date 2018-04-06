За отказ работать с компаниями под санкциями пообещали «жесточайше» наказывать

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что министерство собирается «жесточайше» наказывать коммерсантов за отказ работать с компаниями, попавшими под санкции.

«Были некоторые прецеденты по введенным санкциям против российских компаний, и некоторые банки, потребители пытались максимально устраниться от использования продукции этих компаний. Мы это не приемлем. За это будем жесточайше наказывать – административно», – цитирует РИА «Новости» Мантурова.

По его словам, это «по меньшей мере, не патриотично». Мантуров отметил, что министерство не позволит «экономически мы этого делать». «Мы не можем отвечать за внешний периметр, а что касается внутри страны – если кто-то будет реагировать и смотреть на таблички, против кого вводятся санкции, то мы так же будем относиться к этим структурам», – подчеркнул он.

Ранее в пятницу министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.