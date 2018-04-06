Украину наводнили фальсифицированные продукты из Европы

После отмены обязательной сертификации еды и открытия рынков для Европы на Украину стало поступать много фальсификата и продукции, которую не могут продать в ЕС, заявил председатель правления общественной организации «Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей» Максим Гончар.

«В каждом из польских сыров мы находили жиры неживотного происхождения. Сейчас мы будем проверять польские сыры во всех регионах Украины. По моему убеждению, когда мы открыли границы и была отменена обязательная сертификация продукции, к нам хлынул фальсификат», – передает RT со ссылкой на «СТРАНА.ua» слова Гончара.

Он рассказал также, что то, что не продается в Европе, везут продавать на Украину.

«В торговых сетях Украины очень много просроченной продукции, при этом при обнаружении её в супермаркетах оказывается, еще нужно доказать, что эта просроченная продукция несет угрозу здоровью человека. За нарушения в маркировке продуктов, за просроченную продукцию штраф составляет восемь минимальных зарплат», – сказал Гончар.

Напомним, в декабре 2017 года на Украине заявили о 80% работающих с нарушениями киевских заведениях общепита.