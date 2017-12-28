На Украине заявили о 80% работающих с нарушениями киевских заведениях общепита

Чаще всего при проверке украинских кафе и ресторанов обнаруживаются санитарные нарушения, сообщил глава госпродуктпотребслужбы Украины Олег Рубан.

Каждое второе заведение общественного питания Украины работает с нарушениями, а в Киеве этот показатель достигает 80%, сообщил начальник главного управления госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, пишет КиевВласть со ссылкой на источник в ведомстве.

Фиксируются нарушения сроков и условий хранения продуктов питания, отсутствие сопровождающих документов, продавцы нарушают сроки прохождения медосмотра или фальсифицируют их, отметил Рубан, приводя результаты мониторинга за 2017 год.

По его словам, на Украине с нарушениями работают каждое второе заведение общественного питания (МАФ, передвижная торговля), каждое пятое заведение общественного питания (кафе, рестораны, пищеблоки), каждая десятая торговая сеть (супермаркеты, магазины) и каждое двадцатое производство, перерабатывающий цех.

Чаще всего нарушение выявляются в исследовании мяса, салатов и молочной продукции.

«Не соответствуют нормам 48,5% отобранной детской одежды, 46,7% мебели, 42% электрических приборов, 37,5% автомобильных моющих средств, 33,3% бытовых моющих средств, 33,3% новогодних украшений, 32,6% развивающих детских игрушек, 28,6% музыкальных детских игрушек, 22,7% мягких детских игрушек, 22,2% световых приборов и 21,4% мобильных устройств и комплектующих к ним», –перечислил он.

Добавим, что в с января по ноябрь на Украине было официально зарегистрировано 149 вспышек острых кишечных заболеваний, в результате которых пострадало более 2 тыс. человек (из них 1320 – дети). Отмечается, что за весь 2016 года в результате острых кишечных инфекций пострадали 2984 человека.

Украинские правоохранители задержали 11 человек, причастных к изготовлению фальсифицированного алкоголя, сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

На Украине отмечается вспышка отравлений со смертельным исходом. Не исключено, что есть прямая связь между данными отравлениями и катастрофическим состоянием украинской экономики.