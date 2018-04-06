Медведев назвал сильную сторону в работе «Единой России»

Идеального законотворчества не бывает, работа над ошибками является сильной стороной в деятельности «Единой России», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенном заседании фракции.

«Очевидно, что идеального законотворчества не бывает, все мы допускаем те или иные ошибки, и в правительстве они возникают при подготовке законопроектов и, естественно, Государственная дума, наверное, не всегда идеально какие-то может элементы законотворчества отследить», – сказал Медведев, подчеркнув, что самое главное – открытый диалог.

«Я считаю сильной стороной нашего сотрудничества в последний год, особенно уже с Государственной думой нынешнего созыва, что эта работа над ошибками проходила регулярно», – приводит его слова РИА «Новости».

Медведев призвал «довести до конца» работу над всем законотворческим массивом.

Он напомнил о своих словах, которые произносил, выступая с отчетами в Госдуме, о том, «что такого сложения негативных факторов для страны в истории нашего государства не было очень давно». И тем не менее российским властям удалось «на фоне введения тотальных санкций и трудных макроэкономических условий, в том числе драматического снижения цены на нефть, консолидировать работу и принять очень важные решения». По его словам, эти решения были поддержаны народом, о чем свидетельствует победа Владимира Путина на президентских выборах.

«Да, мы смогли в целом даже в самых сложных условиях сохранить нормальную социальную обстановку в стране, – сказал Медведев. – Но очень многого еще не сделано, это наша с вами, уважаемые коллеги, уважаемые товарищи по партии, общая задача на ближайшее будущее».

Медведев также предупредил депутатов, что предстоящий отчет о деятельности правительства в Госдуме не будет коротким. Выступление Медведева в нижней палате парламента с ежегодным отчетом о работе кабмина запланировано на 11 апреля.

В конце января сообщалось, что руководство «Единой России» признало, что не всегда выглядит в глазах электората наилучшим образом, и собирается «перенастроить» партию. Речь идет «и о смысловой перезагрузке партии, и об актуализации фирменного стиля».