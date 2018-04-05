Россия отказалась назначать постпреда при НАТО

Россия пока не планирует назначать главу постоянного представительства при НАТО, сообщил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.

«Эта должность будет пустовать, пока мы не увидим реальной готовности со стороны НАТО работать всерьез», – передает РИА «Новости» слова Келина.

При этом он охарактеризовал существующую политическую ситуацию как достаточно сложную.

«Нужны определенные шаги, которые вели бы к разрядке этой напряженности. Такой готовности делать эти шаги, готовности к серьезному диалогу мы не видим пока... В данной ситуации можно с уверенностью сказать, что сейчас в полную силу нашему представительству там (при НАТО) функционировать может быть сложно в силу объективных обстоятельств», – сказал он.



Келин при этом не назвал ответные меры России на сокращение состава представительства при НАТО.

«Обычно меры принимаются адекватные. У НАТО как у альянса, как у секретариата в Москве сейчас практически ничего нет», – сказал он.

По словам Келина, в настоящее время в состав информационного центра НАТО в Москве входят лишь несколько технических сотрудников.

Напомним, 28 марта газета ВЗГЛЯД сообщала, что российская сторона не будет назначать нового постоянного представителя при НАТО в ближайшее время; Москву в альянсе будет представлять временный поверенный.