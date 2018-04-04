Россия предложила альтернативу прямому взаимодействию с Британией по делу Скрипаля

Глава химико-аналитической лаборатории Минобороны Игорь Рыбальченко заявил, что альтернативой прямого взаимодействия России и Британии по делу Скрипаля может стать создание в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) многосторонней экспертной группы.

«Учитывая, мягко говоря, «неприязненные отношения» британцев к нам, мы выражаем готовность к разным вариантам. Не хотите взаимодействовать с нами напрямую, давайте делать это опосредованно, не только при участии техсекретариата ОЗХО, но, например, в рамках созданной по решению исполсовета многосторонней экспертной группы с подключением специалистов заинтересованных стран», – цитирует ТАСС Рыбальченко.

По его словам, британцы могли бы пригласить участвовать в этой группе представителей тех стран, которых они захотят там видеть. «Но тогда и мы попросим некоторых их наших партнеров отрядить в эту группу своих представителей», – отметил он.

Рыбальченко также предложил найти наиболее оптимальный, «ведущий к выявлению истины» вариант.

Британский МИД обвинил Россию в попытке подорвать работу ОЗХО по расследованию дела Скрипаля, сообщили СМИ в среду. Именно так в Лондоне восприняли российскую инициативу провести экстренное совещание организации после признания ученых «Портон Даун» в неспособности найти след России в отравлении экс-полковника ГРУ.