Заключены контракты на постройку мусороперерабатывающих заводов в Подмосковье

В Подмосковье уже заключены контракты на строительство в регионе трех мусороперерабатывающих комплексов, планируется заключение еще семи, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

«Три контракта заключены на строительство заводов по переработке без термического обезвреживания. Там мы планируем строительство мусороперерабатывающих комплексов, где будет глубокая сортировка, выделение органики, полная переработка органики и бережное захоронение инертных хвостов уже на теле полигона, который будет оборудован по всем современным требованиям», – цитирует Когана «Интерфакс».

Министр отметил, что планируется заключение еще семи подобных контрактов, в итоге будут созданы десять мусороперерабатывающих комплексов.

«Комплекс не будет нести никакой нагрузки на окружающую среду», – подчеркнул Коган, добавив, что заключены четыре инвестиционных контракта по строительству заводов термического обезвреживания, и компании-инвесторы готовы приступать к строительству объектов.

«По нашей оценке, эти 14 объектов будут полностью перерабатывать отходы, чтобы отходы не шли на полигоны», – отметил Александр Коган.

Также он уточнил, что цикл строительства перерабатывающих комплексов после заключения контракта составит максимально полтора года, заводов по термическому обезвреживанию – около четырех лет.

«По стоимости – по тем инвестконтрактам, которые уже заключены – до 1,5 млрд рублей», – отметил министр, приведя в пример «Алексинский карьер», где строительство завода по переработке отходов составит около 1,3 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о процессе создания новых полигонов в регионе. Также он сообщил, что Московской области понадобится от трех до пяти лет, чтобы решить проблему с мусором.