Путин поговорил по телефону с константинопольским патриархом

Президент России Владимир Путин из своей резиденции в Анкаре провел телефонный разговор со святейшим патриархом константинопольским Варфоломеем, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В пресс-служба Кремля уточнили, что в ходе разговора, состоявшегося по завершении протокольного мероприятия в честь российской делегации в Турции, российский лидер выразил патриарху особую признательность за постоянно оказываемую поддержку единству православного мира, а также передал Варфоломею «самые наилучшие пожелания от святейшего патриарха Кирилла», передает РИА «Новости».

Святейший патриарх константинопольский Варфоломей, в свою очередь, поздравил российского лидера с победой на президентских выборах и с наступающими пасхальными праздниками, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент также отметил большой вклад константинопольского патриарха в создание условий для удовлетворения религиозных потребностей представителей русскоязычной общины в Турции.

Напомним, в августе прошлого года в РПЦ выразили уверенность в том, что Константинополь продолжит поддерживать Московский патриархат на Украине. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предстоятелей поместных церквей хранить единство православия и беречь Церковь от расколов и разделений.