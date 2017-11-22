Путин согласен обсуждать продажу Турции технологии производства С-400

Президент России Владимир Путин заявил, что совместное производство и передача Турции технологий зенитно-ракетных комплексов С-400 являются вопросами коммерции, а не политики.

Заявление российского лидера приводит РИА «Новости».

Перед этим Путин сообщил, что договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ускорить передачу турецкой стороне С-400.

Ожидается, что первая поставка ЗРК из России осуществится в 2019 году. Контракт планируется завершить до 2020 года.

Эрдоган заявлял, что Турция не будет отказываться от закупки у России С-400 даже под угрозой возможных санкций со стороны США.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины покупки Турцией российских комплексов ПВО.