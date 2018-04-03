Врачи дали прогноз состояния пострадавших при взрыве в Ереване

Директор ереванского медицинского центра имени Святого Григория Просветителя, доктор медицинских наук, профессор Ара Минасян рассказал, когда пострадавшие от взрыва в столице Армении смогут покинуть больницу.

По словам Минасяна, во вторник утром все пострадавшие, кроме 8-летней девочки, будут выписаны из больницы, передает ТАСС.

«Хирургическая операция у девочки завершилась очень хорошо, ее нога будет сохранена», – сообщил профессор, добавив, что ранение не будет иметь последствий для здоровья ребенка, однако девочка останется в больнице на 2 недели.

Он уточнил, что «у всех пострадавших – осколочные ранения» от разорвавшегося баллона с углекислым газом и обломков мебели.

Ранее сообщалось, что при взрыве в Ереване пострадали граждане России, Армении и Ирана.