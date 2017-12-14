Командовавший боем с ЧВК «Вагнера» американский генерал рассказал о сражении

Начальник оперативного управления международной коалиции американский бригадный генерал Джонатан Брага рассказал о столкновении с ЧВК «Вагнера» 7 февраля в Сирии.

«Мы видели движение транспортных средств, передвижение войск, военные учения и тому подобное – то, чего мы прежде не видели», – рассказал Брага в интервью телеканалу MSNBC.

Он сказал, что связался с контактным лицом, представляющим Россию. «Это что-то вроде «красного телефона» для [переговоров] с русскими?» – уточнил журналист, и американский генерал ответил утвердительно.

«Мы урегулировали ситуацию, убедились, что не будет эскалации, разрядили обстановку», – рассказал генерал. Российская сторона заверила, что их военных там нет, однако «таинственные вражеские бойцы» продолжали наступление, отмечает телеканал.

По словам американского генерала, примерно два часа спустя начался артиллерийский и танковый обстрел, затем в ход пошло и стрелковое оружие. Брага сказал, что наступление вели «несколько сотен» групп противника.

Тогда американский генерал вновь связался с российской стороной и «сказал остановить это», однако огонь продолжался. «Мы почувствовали угрозу», – сказал американский генерал, добавив, что после этого США пошли на эскалацию конфликта.

Телеканал добавляет, что сражение продолжалось три часа.

Брага также заявил, что цифра в «200-300 российских добровольцев», погибших в сражении, «близка к их оценкам».

Напомним, в феврале колонна ЧВК Вагнера попала под обстрел коалиции во главе с США. Называлось разное количество погибших россиян: МИД говорил о пяти, в США заявляли о «паре сотен» жертв.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что сведения о «десятках и сотнях» погибших россиянах – классическая дезинформация. «Их не 400, не 200, не 100 и не десять. По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, граждан России», – говорила она.