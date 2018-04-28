Прилепин предрек Порошенко «последний котел»

Известный писатель Захар Прилепин ответил на вопрос о полномасштабном наступлении ВСУ на республики Донбасса, которое может начаться в ближайшее время.

«Мы, конечно же, готовы морально. Технически – у них обеспечение повыше. Но все наши бойцы так заждались наступления, что... слов нет. Но, знаете, я не верю, что Порошенко всерьез на это пойдет. Еще один котел – и он более не президент», – цитирует ФАН Прилепина.

По мнению писателя, украинскому президенту «выгоднее тянуть ситуацию до своих выборов». Прилепин отметил, что силы ДНР и ЛНР ждали наступления весь 2017 год.

«Пока вот стоим друг напротив друга и стараемся каждый день который уже месяц сделать противнику что-то дурное. Это тоже работа, но она стала какой-то уже почти рутинной. Они обстреляли – мы ответили. Они обстреляли – мы ответили. Мы ответили – они обстреляли. И продолжаем дальше стоять на том же месте», – добавил он.

Отметим, в пятницу главный приз 17-го фестиваля Tribeca Film Festival в Нью Йорке получил короткометражный фильм «Дежурство», где писатель Захар Прилепин сыграл ополченца ДНР.

С 2014 года Прилепин лично принимает участие в конфликте на территории Донбасса. В феврале 2017 года он стал в Донбассе заместителем командира батальона и взял в руки оружие. «За проявленное мужество» писатель награжден Крестом Добровольцев Донбасса.