Министр Краснодарского края задержана по делу о субсидиях футбольному клубу

Министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова задержана по уголовному делу о выплатах футбольному клубу «Кубань».

«Чернову задержали, сегодня будет решаться вопрос о мере пресечения», – сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам источника, следствие считает, что Чернова заключила договоры о выделении в 2012 и 2013 годах ФК «Кубань» субсидий в рамках региональной программы поддержки команд по игровым видам спорта и дополнительные соглашения к ним. Однако, по закону о бюджете края, эти средства могли быть выделены только некоммерческим организациям, тогда как «Кубань» была на тот момент коммерческой.

Отмечается, что речь идет о сумме в 886 млн рублей.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что «в отношении руководителя органа исполнительной власти» возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями») из-за того, что госслужащая «незаконно заключила договоры с коммерческими организациями о выделении субсидий в рамках региональной программы». Но имеется ли в виду Чернова, не уточнили.

В апреле 2016 года председатель совета директоров краснодарского футбольного клуба «Кубань» и его главный инвестор Олег Мкртчан заявил, что больше не может вкладывать средства в команду и попросил администрацию Краснодарского края принять его акции на безвозмездной основе.