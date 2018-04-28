Производитель ГЛОНАСС рассказал о переходе на отечественные детали

Российские спутники ГЛОНАСС будут на 90% производиться из отечественных деталей к 2022 году, сообщил гендиректор предприятия-производителя аппаратов «ИСС им. Решетнева» Николай Тестоедов.

«Роскосмосом разработана и предприятиями отрасли выполняется программа импортозамещения, по которой к 2022 году в космических аппаратах ГЛОНАСС должно быть не более 10% иностранных комплектующих», – передает РИА «Новости» слова Тестоедова.

При этом, по словам гендиректора, сейчас доля отечественных комплектующих в спутниках составляет более 60%, а полностью заменить импортные комплектующие ГЛОНАССов планируют к 2025 году.



«Путь нам понятен. Он сложный, длинный, но мы по нему идем. Мы выйдем на полное импортозамещение позже, чем планировалось изначально, но самое главное, что это системно разработанный Роскосмосом путь. В сумме путь от начала до конца займёт лет 10. Но этот путь надо пройти», – сказал Тестоедов.



По его словам, не все заказчики предъявляют столь жесткие требования.

«В аппаратах Роскосмоса и, тем более, Минобороны мы применяем импортозамещающие решения, но «Космическая связь» (российский оператор группировки спутников связи – прим. ВЗГЛЯД) ведет себя более консервативно», – заявилТестоедов.



Так, например, именно на военных спутниках «Благовест»впервые была применена российская контурная антенна. Такие устройства позволяют снизить энергозатраты и концентрировать более мощный луч на территории заказчика.

Напомним, 16 апреля сообщалось, что навигационная система ГЛОНАСС временно перестала предоставлять потребителям высокоточную корректирующую информацию через спутниковый канал связи.

Вместе с тем вице-премьер Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник сообщил, что российские власти с 2018 года прекращают госфинансирование оператора ГЛОНАСС, который перешел на самоокупаемость.