Путин посетовал на свой почерк

Президент России Владимир Путин пошутил, что пишет «как курица лапой», так как не смог разобраться в своих записях на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании в Санкт-Петербурге.

«Нарисовал как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешил очень», – сказал Путин. Фрагмент видео с этой фразой разместил спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Отметим, российский президент неоднократно упоминал о своем плохом почерке.

В марте 2017 года Путин с трудом смог прочитать заметки в своем блокноте на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Я так написал, как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе», – засмеялся он.