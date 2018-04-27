Путин рассказал о заложенном в Конституцию каркасе сильной законодательной власти

В Конституции России заложены основы для сильной и авторитетной законодательной власти, заявил президент Владимир Путин на Совете законодателей.

«Отмечу, что в нашей Конституции заложен правовой каркас именно для сильной, ответственной и авторитетной законодательной власти», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава государства отметил наличие большого потенциала для повышения эффективности и качества законодательной работы.

Президент добавил, что Совет законодателей может усилить координацию по выполнению задач, озвученных в послании Федеральному собранию. «Знаю, что вы не только предметно проанализировали этот документ, но уже и подготовили план по его реализации», – сказал Путин.

Путин заявил, что в реализации послания президента Федеральному Собранию многое зависит от тесного и конструктивного взаимодействия законодателей с новым правительством страны.

Ранее в пятницу Путин выразил надежду на то, что взаимодействие парламентариев с новым правительством будет эффективным и слаженным.