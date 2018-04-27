Путин выразил надежду на эффективную работу парламентариев с новым кабмином

Президент Владимир Путин выразил надежду на то, что взаимодействие парламентариев с новым правительством будет эффективным и слаженным.

«Разумеется, в ходе реализации послания многое зависит от тесного, конструктивного взаимодействия законодателей с будущим правительством России», – приводит его слова ТАСС.

«Рассчитываю, что такая работа будет эффективной и слаженной, что получат развитие лучшие практики сотрудничества и диалога исполнительной и законодательной ветвей власти», – сказал он, выступая на Совете законодателей России.

Путин также поблагодарил законодателей за весомый вклад в обеспечение единого правового пространства страны, передает РИА «Новости».

Напомним, инаугурация избранного президента России Владимира Путина запланирована на 7 мая. На церемонию пригласили 5 тыс. гостей.