Украина изменила формат работы военкоматов

На базе военных комиссариатов Украины появились территориальные центры комплектования и соцподдержки, сообщил министр обороны страны Степан Полторак.

«Утвердил План создания на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Планом предусмотрен переход на новый формат работы в военных комиссариатах», – написал Полторак в Facebook.

Полторак отметил, что центры создаются для того, чтобы повысить эффективность работы с военнообязанными, резервистами и ветеранами в системе предоставления услуг по их социальной и правовой защиты.

Ранее сообщалось, что жителей Украины обязали перед женитьбой предоставлять справку из военкомата о постановке на военный учет.

По итогам осенней призывной кампании на Украине в военкоматы не явились почти три четверти призывников.