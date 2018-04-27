Зонд «ЭкзоМарс-TGO» получил первые цветные снимки планеты

Камера CaSSIS, которая была установлена на борту российско-европейского зонда «ЭкзоМарс-TGO», получила первые полноцветные фотографии поверхности Марса, сообщает пресс-служба университета Берна.

На первых фото запечатлен кратер Королева – гигантская воронка диаметром в 84 километра, расположенная у северного полюса Марса, передает РИА «Новости».

Обновление прошивки позволило CaSSIS достичь уникального разрешения в 5 метров на каждый пиксель картинки, что позволило ученым впервые увидеть четкие границы залежей льда на кромках этого кратера.

Данные снимки являются первыми полноцветными изображениями, полученными камерой российско-европейского зонда, прошлые фото были или черно-белыми, или имели усеченный цветовой диапазон.

В будущем, после того, как орбита зонда стабилизируется, планируется сделать разрешение камеры еще выше.

Ученые надеются, что CaSSIS наряду с главными научными инструментами миссии поможет решить загадку марсианского метана и найти следы сезонных изменений на его поверхности, потенциально связанные с жизнью.

Ранее сообщалось о начале миссии «ЭкзоМарс-TGO» на Марсе.

Совместная российско-европейская миссия «ЭкзоМарс-TGO» прибыла к Марсу 19 октября 2016 года. Орбитальная часть миссии успешно справилась с задачей сближения с Марсом и выхода на стабильную орбиту, однако посадка демонстрационного модуля «Скиапарелли» на плато Меридиан у экватора Марса закончилась неудачей.

Он должен был отработать технологию входа в атмосферу и посадки на поверхность планеты перед запуском второго этапа миссии «ЭкзоМарс» в 2020 году.