Американские СМИ сообщили о смерти морской авиации России

По мнению Фарли, «авиационная способность российского флота висит на волоске», а авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» «стар и находится в плачевном состоянии», при этом Россия не закладывает новые авианосцы.

Фарли пишет, что российские власти обещали к 2025 году ввести в строй шесть авианесущих крейсеров, но начало этому положено не было. Автор статьи считает, что такие заявления Москвы якобы обусловлены соображениями престижа.

По мнению Фарли, России в сложившейся ситуации необходимо начинать строительство авианосца уже сейчас или в дальнейшем согласиться на его постройку в Китае, пишет The National Interest.

23 апреля стало известно, что центр судоремонта «Звездочка» приступил к ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Авианосец вернется в состав ВМФ в 2021 году.

В четверг независимый некоммерческий портал Conversation опубликовал статью, автор которой предполагает, что обладающие «колоссальными возможностями» Соединенные Штаты смогут одержать победу над Россией в возможной Третьей мировой войне без применения ядерного оружия.