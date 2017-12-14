Американский аналитик описал сценарий победы над Россией в Третьей мировой войне

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26 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 16:32  |  vz.ru
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Россия заработает на ЧМ-2018 не хуже других

Посчитали, сколько Россия заработает на подготовке и проведении ЧМ-2018Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Правительство посчитало, сколько сотен миллиардов рублей получила российская экономика за время подготовки к чемпионату мира по футболу благодаря тем сотням миллиардов рублей, которые потрачены на спортивную и транспортную инфраструктуру. На туристах во время турнира Россия заработает еще 121 млрд рублей, окупив тем самым 17% общих затрат на этот международный проект. На самоокупаемость выйти не получится, но не в этом главная задача ЧМ. Подробности...
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Трамп унизил Макрона «тактильной дипломатией»

Макрон пытается показать себя ровней Трампу и не дать тому использовать свое «перетягивающее рукопожатие»Фото: Joshua Roberts/Reuters
Более чем удивительная манера общения Дональда Трампа и Эммануэля Макрона вновь обратила на себя внимание. В ходе визита президента Франции в Вашингтон наблюдатели стали свидетелями настоящего политического шоу, которое сложно назвать иначе, чем глумлением Трампа над своим молодым французским коллегой. Подобной «тактильной дипломатией» отличается не только президент США. Подробности...
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Что стоит за слухами о необходимости «спрашивать разрешения на аборт у церкви»

Рождаемость в Белгородской области падает, но это связано не с ростом абортов, а с демографической ямойФото: Stefan Arendt/Imagebroker/Global Look Press
Информация об усложненной процедуре аборта в Белгородской области вызвала ажиотаж в Сети. Пока одни видят в этом агрессию со стороны РПЦ, другие ищут способ отстоять свои права. Есть ли юридическая сила у обходного листа на аборт, который вряд ли подпишет любой священник? Подробности...
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Пашинян способен уничтожить Армению

Есть подозрения, что Пашинян всерьез хочет пойти путем Михаила СаакашвилиФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Если власть в Армении будет «выкрикнута» на Майдане, это будет значить, что в Ереване нет международно признанной власти. И окружающим Армению государствам нет нужды выполнять обязательства по отношению к Армении», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он рассказал о прогнозах дальнейшего развития событий в Ереване. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Почему многие не замечают появления у России новой национальной идеи

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Путин представляет именно тот образ и тот путь в настоящем и в будущем, который наметил сам народ. Так что это за путь? Что за образ? Что за национальная идея России, у которой пока еще нет имени, но она сама уже есть? Подробности...
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Европейские депутаты брали взятки черной икрой

Наталия Янкова, публицист (Германия)
СМИ Германии обсуждают коррупционный скандал в Совете Европы, напрямую связанный с Азербайджаном. Возникает вопрос: почему столько лет не давали хода делу, в котором замешаны европейские чиновники такого высокого ранга? Подробности...
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Похожи ли события в Армении на февральскую революцию 1917 года?

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Я лично знал Сержа Саргсяна во времена его пребывания на посту министра внутренних дел. Карен Карапетян, с которым также неоднократно лично встречался, к сожалению, не политик. Преодолеет сегодняшний риск маленькая Армения? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Генштаб продемонстрировал обломки сбитых в Сирии крылатых ракет

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      Трамп и Макрон показали переговоры на языке тела

      Очередная встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона вызвала огромный резонанс в СМИ. Оба лидера явно испытывали к частям тела друг друга чрезмерно повышенный интерес, что выразилось в многочисленных прикосновениях. Сам Макрон заявил, что рукопожатия и объятия с Трампом нельзя назвать невинными
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      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Американский аналитик описал сценарий победы над Россией в Третьей мировой войне

             26 апреля 2018, 15:44
          Фото: Ford Williams/U.S. Navy/Global Look Press
          Текст: Алина Назарова

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          Независимый некоммерческий портал Conversation опубликовал статью, автор которой предполагает, что обладающие «колоссальными возможностями» Соединенные Штаты смогут одержать победу над Россией в возможной Третьей мировой войне без применения ядерного оружия.

          По мнению автора статьи Дэна Плеша, «любое разумное обсуждение того, какой гипотетически могла бы быть Третья мировая война, должно начинаться с военной мощи США». Из материала Conversation следует, что хотя Китай и Россия «не бедны на различное вооружение», у американских командиров есть возможность подавлять разрастающиеся конфликты и противостоять силам противника еще до того, как тот успеет их применить.

          Так, издание отмечает, что у американских ВМС есть 4 тыс. крылатых ракет «Томагавк», а ВМС и ВВС в настоящее время поставляют 5 тыс. обычных крылатых ракет JASSM с дальностью поражения от 320 до 960 км. В то время как Россия и Китай якобы не имеют ничего подобного по количеству или качеству, «что могло бы действительно угрожать материковой части США», отмечает издание.

          «То же касается и морских сил. Из-за двух российских фрегатов и небольших кораблей, размещенных у побережья Сирии, было много шумихи. В то время, как только у Франции – 20 военных кораблей и авианосец в Средиземном море, а регулярные силы США в этом районе – шесть эсминцев, оснащенных десятками крылатых ракет и противоракетных систем», – пишет Плеш.

          Он также отмечает, что китайский флот якобы также не несет серьезной угрозы для США. «Да, китайский военно-морской флот продолжает расти, но, по данным Международного института стратегических исследований, его численность по-прежнему равна флотам Японии и Тайваня, в то время как у США – 19 авианосцев по всему миру, включая морские штурмовые корабли», – отмечается в материале.

          Из него также следует, что американские лидеры якобы «способны устранить сдерживающий ядерный фактор России мощным ударом из обычного оружия при поддержке противоракетной защиты», пишет ИноСМИ.

          «Нельзя сказать, что это легкая задача. Чтобы уничтожить ядерные ракеты России до того, как они будут запущены, американским военным необходимо сначала заглушить российские радиолокационные и командные средства коммуникации, возможно, с использованием кибератак. В таком случае, пришлось бы уничтожить около 200 стационарных и 200 мобильных ракет на суше, десяток российских ракетных подводных лодок и бомбардировщиков. Все ракеты, которые после этого еще будут боеспособны, также должны быть уничтожены», – пишет Плеш, в то же время отмечая, что «у России нет возможностей пережить такую атаку».

          Вспоминая о российских ракетах в шахтах и тех, что транспортируются по железным и автомобильным дорогам, автор материала отмечает, что они «могут быть поражены несколькими типами ракет, которые практически незаметно доставляются на американских самолетах». Вместе с тем, издание признает, что «ракетным самолетам может понадобиться слишком много времени для достижения данных целей». Впрочем, автор уверен, что программа Prompt Global Strike, позволяющая нанести удар обычным вооружением по любой точке планеты в течение часа, все равно справится с этой задачей.

          «Если удар Prompt Global Strike не остановит запуск всех российских ракет, тогда США могут использовать «щит» собственной противоракетной обороны», – заключает Плеш.

          Таким образом аналитик подтвердил опасения ряда военных экспертов, которые указывали, что главная опасность для России – это внезапный обезоруживающий удар крылатыми ракетами по важнейшим военным целям на российской территории.

          В частности, капитан запаса I ранга Михаил Волженский говорил, что нападение на России будет произведено не с помощью баллистических ракет, а с помощью крылатых ракет «Томагавк», размещенных на подводных лодках.

          Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отмечал, что США за счет своей системы ПРО способны нанести по России внезапный ядерный удар.


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