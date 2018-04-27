Белый дом опубликовал обращение к корейскому народу

Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Сара Сандерс прокомментировала историческую встречу лидеров Южной Кореи и КНДР, обратившись к корейскому народу.

«Мы желаем корейскому народу всего наилучшего. Мы надеемся, что переговоры позволят достичь прогресса в направлении будущего, которое принесет мир и процветание всему Корейскому полуострову», – заявила Сандерс, слова которой передает РИА «Новости».

Она также выразила благодарность Южной Корее за тесную координацию, отметив, что США «рассчитывают продолжить активные обсуждения по подготовке к запланированной встрече между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в предстоящие недели».

Напомним, в пятницу утром началась встреча лидеров Южной Кореи и КНДР.