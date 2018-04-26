На авиазаводе в Балашихе начался масштабный пожар

В подмосковной Балашихе начался пожар и взрывы на заводе авиационной корпорации «Рубин».

Видео пожара публикует Telegram-канал Mash.

«Рубин» - российское предприятие, разработчик и изготовитель взлетно-посадочных устройств, гидроагрегатов, других летательных аппаратов, которое занимается производством тормозных и нетормозных колес, насосных станций, ряда агрегатов управления и т.д.