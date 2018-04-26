Кремль призвал не иронизировать из-за задержки с блокировкой Telegram

В Кремле не видят повода драматизировать и иронизировать по поводу технологических действий Роскомнадзора по блокировке Telegram, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, Telegram работает, и ничего в этом такого нет. Работает он с перебоями. Они то случаются чаще, то случаются реже, но очевидно, что Роскомнадзор выполняет предписания закона, выполняет решение суда», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков заметил, что технологически выполнить решение суда непросто, но «ведомство планомерно работает». При этом пресс-секретарь главы государства призвал не драматизировать и не иронизировать в этой связи.

«Ведомство работает, работает большое количество специалистов, вот, собственно, все, что можно в данном случае констатировать», – продолжил пресс-секретарь главы государства.

На просьбу прокомментировать высказывания должностных лиц об убытках сторонних компаний в связи с данной деятельностью Роскомнадзора Песков поинтересовался методикой подсчета.

Ранее в четверг вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович, комментируя сообщения об убытках компаний из-за блокировки Telegram, заявил, что у него мессенджер продолжает работать.

Перед этим разработчик софта Flexbby заявил, что продолжение нынешних методов борьбы с мессенджером Telegram в ближайшие месяцы может стоить российским компаниям 1 млрд долларов. Почти такую же сумму по итогам года могут недополучить американские Amazon и Google.