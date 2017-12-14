Российские дипломаты дали оценку действиям взломщиков из госдепа

Заведующий консульским отделом посольства России в Соединенных Штатах Николай Пукалов дал правовую оценку действиям представителей госдепа США, взломавших замки в резиденции генерального консула России в Сиэтле.

Он подчеркнул, что «это грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях, да и американского права тоже, запрещающего вторжение на чужую территорию», передает ТАСС.

Заведующий консульским отделом посольства России в Соединенных Штатах рассказал, что накануне ночью американские власти «выставили полицейский патруль у здания, а в 9.15 (19.15 мск) прибыли люди из госдепартамента и, вскрыв замок на входной двери по периметру резиденции, проникли на территорию, затем вскрыли замок непосредственно в резиденции».

При этом дипломат отметил, что на флагштоке над резиденцией развевается российский флаг.

Он также напомнил, что аналогичная ситуация возникла и после принудительного закрытия российского генерального консульства в Сан-Франциско.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как представители американских властей стыдливо прикрыли покрывалом операцию по вторжению на территорию закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле.

Начальник пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт попыталась оправдать противоправные действия представителей американских властей.