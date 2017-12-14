Госдеп объяснил вторжение в генконсульство России в Сиэтле

Начальник пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт попыталась оправдать вторжение представителей американских властей в здание закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле.

Она утверждает, что представители госдепартамента Соединенных Штатов «прошлись по территории» резиденции генерального консула России в Сиэтле якобы с целью убедиться, что российская сторона освободила помещение, передает ТАСС.

По ее версии, не было «никакого «вторжения», только решительные, правомерные ответные меры на продолжающееся возмутительное поведение России».

«В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях, США отозвали согласие на открытие и работу консульского учреждения России в Сиэтле», – заявила Науэрт, добавив, что Вашингтон пошел на этот шаг «в ответ на использование российским правительством боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия на британской земле».

Глава пресс-службы госдепа утверждает, что Вашингтон намерен поддерживать состояние резиденции генконсула России в Сиэтле в соответствии с имеющимися обязательствами.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как представители американских властей стыдливо прикрыли покрывалом операцию по вторжению на территорию закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле.

Напомним, российское генконсульство в Сиэтле объявило о прекращении приема граждан в конце марта, после объявления решения Вашингтона о его закрытии. При этом российские дипломаты обвинили США в захвате российской собственности.