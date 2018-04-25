«Адмирал Кузнецов» при модернизации оснастят новыми системами ПВО

Начало ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» запланировано на май, в ходе модернизации корабль получит новые системы ПВО, в частности «Панцирь-М», сообщил заместитель главкома ВМФ России Виктор Бурсук.

«У него будет улучшена противовоздушная оборона, поставлены новые комплексы «Панцирь» морского исполнения. Кроме того, там будет поменяно энергетическое оборудование – новые котлы, ряд новых насосов и новые системы, обеспечивающие полеты: системы посадки, наблюдения, управления и так далее», – отметил Бурсук, передает ТАСС.

Он добавил, что «флот надеется получить его (авианосец) обратно» в 2021 году.

Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов также сообщил, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ в 2021 году.

В понедельник стало известно, что центр судоремонта «Звездочка» приступил к ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».