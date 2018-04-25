Tele2 велели избавиться от национального роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала Tele2 до 31 мая устранить необоснованную тарифную разницу в национальном роуминге, сообщили в ведомстве.

«В срок до 31 мая 2018 года ООО «Т2 Мобайл» надлежит установить и ввести абонентские тарифы на экономически обоснованном уровне на территории, на которой абоненты ООО «Т2 Мобайл» попадают в режим национального роуминга на территории Российской Федерации, за исключением территории республики Крым и города Севастополя», –– передает РИА «Новости» сообщение ФАС .

В марте ФАС после проверки отчета об отмене внутрисетевого роуминга в России возбудила дело в отношении «Вымпелкома». До этого аналогичные дела был возбуждены в отношении в отношении МТС и «Мегафона».

В январе антимонопольное ведомство продлило срок исполнения предупреждения по внутрисетевому роумингу для «Мегафона», МТС, «Вымпелкома» и Tele2. В августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов «большой четверки» за высокие цены на услуги связи в национальном роуминге.

Напомним, 10 апреля ФАС признала оператора Tele2 нарушившим российское антимонопольное законодательство из-за экономически необоснованных тарифов в национальном роуминге.