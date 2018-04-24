Кадыров рассказал, кого любит больше своих детей

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 24» назвал человека, которого любит больше, чем собственных детей.

«Я воспитываю своих племянников, племянниц. Я больше люблю своего племянника, чем своих детей, потому что я его знаю давно», – заявил Кадыров, передает РИА «Новости».

Глава Чечни отметил, что знает племянника более 20 лет, тогда как свои дети родились у Кадырова недавно. «Я его больше люблю. Он уже сегодня рядом со мной встал, и он уже единомышленник, мой друг, брат, товарищ. А я еще не знаю, что получится из моих детей. И я воспитываю, я создаю лучшие условия для своего племянника, чем для своих детей», – добавил он.

Кадыров сообщил, что его брат умер, сноха живет отдельно. По его словам, она имеет свой дом, средства есть и «все условия созданы».

«Если у нас женщина хочет выйти замуж, создать семью, она должна оставить детей у родителей отца и сама должна выходить замуж», – подчеркнул глава Чечни.

Напомним, ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности сложить полномочия руководителя республики и защищать родину как воин, если это потребуется. Также он сказал, что многоженство мусульманам дано Всевышним, а ЗАГС придуман «для коварных целей».