Кадыров: Для коварных целей придуман ЗАГС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что многоженство мусульманам дано Всевышним, а ЗАГС придуман «для коварных целей».

«Для чего нужен ЗАГС? Для того, чтобы когда они разведутся, растаскивают имущество, это, другое, десятое, что она законная жена. Для коварных целей придуман ЗАГС», – заявил Кадыров в интервью телеканалу «Россия24».

Говоря о многоженстве, глава Чечни, что разрешение иметь четыре жены мусульманину дано Всевышним.

«Для мусульманина не я должен давать разрешение», – сказал он.

В то же время Кадыров опроверг слухи о том, что в Чечне готовятся законодательные инициативы для введения института многоженства, отметив, что «мы в светском государстве живем».

«На законодательном уровне это не обсуждается, но если любишь - женись и содержи. Мы же не говорим, чтобы всех четырех жен он (муж) взял в ЗАГС и зарегистрировал. Назови ее как хочешь, но по нашей религии она законная жена. А ЗАГС это первый шаг, сделанный законом, для того чтобы разрушить семью», – сказал Кадыров.

Напомним, ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности сложить полномочия руководителя республики и защищать родину как воин, если это потребуется.