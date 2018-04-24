МИД не увидел причин для паники из-за подготовки ответа на санкции США

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил об отсутствии причин для панических настроений из-за подготовки законопроекта об ответе на санкции США.

«В каком бы виде ни был принят данный закон, он должен, прежде всего, обеспечивать интересы российской экономики, российских граждан. Чувствительные темы действительно есть, они видны. Общественная дискуссия вокруг законопроекта пошла, профильные ведомства занимаются этими вопросами. Комитеты обеих палат, как я понимаю, вовлечены в анализ законопроекта», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

Он выразил уверенность, «что и лекарства будут, и выбор лекарств будет». «Никаких я не вижу оснований для панических настроений и даже для беспокойства», – добавил замглавы МИД.

Дипломат также подчеркнул, что Москва считает все односторонние санкции незаконными, и добавил, что у российских властей нет никакого графика ускоренного рассмотрения законопроекта об ответных санкциях.

Рябков также заявил, что Россия не боится санкций «большой семерки». «Все будет нормально, санкций мы не боимся, мы ответим в должный момент нужным образом», – сказал дипломат, передает ТАСС.

«Мы слышим о том, что санкции будут вводиться и дальше, постоянно. Предлоги, думаю, эта группа стран найдет», – добавил Рябков.

Во вторник комитет Совета Федерации по конституционному законодательству с рядом оговорок поддержал концепцию законопроекта об ответе на американские санкции, следует из отзыва комитета на законопроект.

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.