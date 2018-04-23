Туск связал смоленскую катастрофу с нежеланием Качиньского советоваться с ним

Президент Польши Лех Качиньский, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, проводил слишком независимую политику, часто принимал решения без консультаций с кабинетом министров, заявил польский экс-премьер Дональд Туск, говоря об организации полета Качиньского в Россию.

Туск был допрошен в качестве свидетеля по делу о несоблюдении законодательства при организации поездки руководителей Польши в Россию в 2010 году. На слушаниях судья спросил Туска, принимал ли Качиньский решение о полете самостоятельно, или вопрос должен был быть согласован в администрации президента, передает РИА «Новости».

«Президент, это касается президента Леха Качиньского, проводил очень самостоятельную, по моему мнению, на грани конституционных полномочий зарубежную активность и принимал политические решения. Часто самостоятельно и без каких-либо консультаций с правительством», – сказал Туск.

Он отметил, что, по его мнению, действия Качиньского «не соответствовали духу и букве Конституции», хотя в политической системе Польши «нелегко разделить компетенции премьера и президента».

«Но временами возникало впечатление, что эта самостоятельность может переходить границы конституционного устройства», – добавил Туск.

В ходе допроса Туск также отверг претензии в свой адрес относительно организации визита в Россию, добавив, что премьеры не занимаются «вопросами самолета или автомобиля». Не высказал он претензий на этот счет и к занимавшему на тот момент пост главы канцелярии премьера.

В ноябре 2016 года польские СМИ заявили, что в «тайном отчете» МВД страны о подготовке визита президента Леха Качиньского в Смоленск в 2010 году говорится, что Бюро охраны правительства Польши допустило ряд серьезных нарушений при планировании полета.