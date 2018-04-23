Газовая атака в сирийском городе Дума была инсценировкой, которую устроили сторонники террористической группировки «Исламское государство*», сообщает немецкий телеканал ZDF, ссылаясь на информацию, полученную от беженцев из этого города.

Корреспондент канала Ули Гак сообщил, что находился в лагере Харджала в пяти километрах от Думы, куда прибыли порядка 20 тыс. беженцев из Восточной Гуты. «Люди там уверены, что вся эта история, которая приключилась 7 апреля – инсценировка ИГ*», – приводит слова немецкого журналиста ИноТВ.

«Они рассказали нам о том, что место, где это произошло, – это был штаб исламистов. Там они установили емкости с хлором и, в принципе, просто ждали, когда сирийские ВВС нанесут удар по этой важной для них цели, что и произошло. При этом емкости с хлором взорвались», – рассказал Ули Гак.

Он сообщил, что беженцы «с уверенностью в голосе» рассказывали о том, что провокация, произошедшая в Думе 7 апреля, была не первой. По его словам, во время «учений ИГ» людей «отравляли хлорным газом, снимали их на камеру и потом представляли в качестве доказательств того, что было обнародовано 7 апреля».

При этом корреспондент признал, что сообщения беженцев не увязываются с тем, что Россия и Сирия «мешают проведению расследования».

Отметим, не Москва и Дамаск, а террористы мешали доступу экспертов Организации по запрещению химического оружия в сирийскую Думу. Россия, напротив, вела переговоры с боевиками с целью обеспечения специалистам ОЗХО доступа в Думу.

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что снимки из сирийской Думы с якобы пострадавшими в химической атаке являются «стопроцентной подделкой».