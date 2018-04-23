Путин встретится с главой Ингушетии

Президент Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор и встречу с главой Республики Ингушетия Юнус-Беком Евкуровым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня менее публичный рабочий день, внутренние идут встречи у президента. Из публичного будет его общение с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым – традиционное направление работы президента по региональной тематике», – передает РИА «Новости» слова Пескова.



Он сообщил также о международном телефонном разговоре, который проведет Путин, пообещав позднее предоставить дополнительную информацию об этой беседе.