В Ереване задержаны почти 200 протестующих

В рамках действий правоохранителей по прекращению массовых акций протеста в Ереване в отделения полиции доставлены 192 человека, сообщили в пресс-службе полиции города.

Такую информацию передает «Интерфакс», уточняя, что это данные на 15.00 по местному времени (14.00 мск).

Полиция Армении после произошедших в воскресенье в Ереване столкновений сил правопорядка с демонстрантами заявила, что полностью контролирует ситуацию в республике. Подчеркивается, что правоохранители имеют в распоряжении «все необходимые силы и средства для пресечения и недопущения любых посягательств, угрожающих конституционному строю». «С этой целью полиция будет использовать все инструменты государственного принуждения», – передает РИА «Новости» текст заявления полиции.

Тем временем демонстранты в Ереване собираются у отделения полиции района Шенгавит, куда, предположительно, доставлен их лидер, депутат парламента Никол Пашинян. Собравшиеся скандируют «Никол, Никол». Здание оцеплено полицейскими.

Сам Пашинян на своей странице в соцсети Facebook призвал своих сторонников продолжить децентрализованные акции. «Призываю граждан выйти на улицы, оставаясь верным духу неповиновения, и продолжить децентрализованную борьбу», – написал он.

С 13 апреля в Армении продолжаются протесты против избрания бывшего президента республики Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Переговоры между Сержем Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном продлились всего три минуты – премьер ушел со встречи, назвав действия лидера оппозиции шантажом. Позднее были задержаны три оппозиционных депутата Армении – Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян. Армянские спецслужбы сообщили, что в республике готовятся преступления против конституционного порядка.