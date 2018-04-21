Косачев заявил о появлении у мира шанса избежать ядерного конфликта

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев выразил мнение, что субботнее заявление Ким Чен Ына о завершении программы ядерных и ракетных испытаний дает миру шанс на деэскалацию напряженности, «которая еще месяц назад накалилась до порогового уровня ядерного конфликта».

«Хорошего в этой новости гораздо больше, чем плохого (последнее, пожалуй, только в том, что у Северной Кореи, возможно, действительно появилось дееспособное оружие массового поражения). Налицо шанс на деэскалацию напряженности», – написал Косачев на своей странице в соцсети Facebook.

Позитивно отреагировали уже три «западных» участника противостояния – США, Япония и Южная Корея. Нет сомнений, что и «с востока» (Россия и Китай) реакция будет положительной, добавил Косачев.

При этом он отметил, что финальная точка в этой истории пока не поставлена, КНДР предстоит еще вернуться в режим Договора о нераспространении ядерного орудия и возобновить полномасштабное сотрудничество с МАГАТЭ, лишь после этого станет возможной отмена санкций, введенных Советом Безопасности ООН, и нормализация сотрудничества Северной Кореи с соседями.

Кроме того, сенатор подчеркнул, что необходимы оперативные и, по возможности, демонстративные встречные меры со стороны Вашингтона, начиная с прекращения агрессивной и уничижительной риторики, а также признание суверенных прав КНДР на собственное развитие, отказ от угроз смены власти в этой стране через внешнее вмешательство, сворачивание военной активности у границ Северной Кореи, восстановление политического диалога.

«Хотелось бы верить, что запланированные на ближайшее время саммиты между Северной и Южной Кореями, а также между Северной Кореей и США теперь точно состоятся. (...) Линия на политическое урегулирование и на мирное решение споров, которую во всех ситуациях и последовательно отстаивает Россия, взяла верх. И это по-настоящему главная новость дня, года, далее (дай Бог) везде», – написал российский сенатор.

Напомним, в субботу утром Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии испытательного полигона на севере страны. Трамп уже отреагировал на заявление северокорейского лидера.