Предложено применить репатриацию доходов компаний и физлиц из США

Предложение о репатриации доходов американских компаний и физических лиц прозвучало на совещании в Госдуме с представителями деловых и экспертных кругов, посвященном подготовке законопроекта об ответных мерах на санкции США.

«В ходе заседания звучало множество предложений по расширению мер в законопроекте об ответе на санкции США. В частности, есть предложение рассмотреть возможность проведения репатриации доходов компаний и юридических лиц из США», – рассказал один из участников совещания, передает ТАСС.

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские сенаторы подготовят поправки к разработанному в Госдуме законопроекту о санкциях в отношении США, в нынешнем виде документ не готов для принятия.

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.