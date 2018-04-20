Путин провел совещание с Шойгу и Герасимовым

Президент Владимир Путин провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, сообщили в Кремле.

«Обсуждались вопросы военного строительства. Военачальники доложили президенту о ходе и результатах учений в Дальневосточном федеральном округе», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

«На совещании обсуждался также ряд аспектов по ситуации в Сирии», – добавил Песков.

По результатам встречи, сообщил представитель Кремля, намечена очередная сессия совещаний президента с представителями армии и военно-промышленного комплекса в Сочи в середине мая.

Напомним, совещание состоялось по инициативе Владимира Путина.