Китай продлил антидемпинговые пошлины в отношении США

Власти Китая продлили антидемпинговые пошлины в отношении целлюлозы из США, Канады и Бразилии, сообщило министерство коммерции КНР.

Так, «при ввозе американской, канадской и бразильской целлюлозы применялся демпинг», в результате чего «был нанесен ощутимый ущерб китайским производителям аналогичной продукции».

«В связи с этим продлеваются пошлины, утвержденные Минкоммерции в 2014 году», – передает сообщение китайского министерства ТАСС.

Отмечается, что данное решение может оспорить любая компания, на продукцию которой распространяются ограничительные меры. Для того нужно подать иск в одно из отделений Народного суда Китая. При оправдательном вердикте пошлины будут пересмотрены.

Напомним, в апреле Китай инициировал в ВТО спор с США по новым пошлинам на импорт стальной и алюминиевой продукции. В то же время президент США Дональд Трамп выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпиня за снижение пошлин на автомобили и другие шаги в сфере торговли.