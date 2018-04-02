Торгпредство России в США перестало функционировать

Замглавы Минэкономразвития России Алексей Груздев заявил, что торгпредство России в США фактически свернуло свою деятельность.

«Через дипломатические миссии, к коим относится и торговое представительство, осуществляли и функции, когда нужно было помочь предпринимателю из одной страны найти партнера в другой стране, помочь провести переговоры, дать экспертную оценку, как правильно выстраивать отношения. Вот с этой точки зрения де-факто сворачивание деятельности торгпредства в США, отсутствие дипломатов с соответствующей подготовкой европейских, конечно же, это окажет влияние», – цитирует ТАСС Груздева.

Ранее Вашингтон решил выслать 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН в качестве меры против Москвы из-за так называемого дела Скрипаля. В ответ на это 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата.