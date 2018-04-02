Рубль снизился к доллару и евро

Рубль в начале дня снижался на 5 копеек к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск понедельника рос на 5 копеек и составил 57,19 рубля, курс евро также вырос на 5 копеек и составил 70,48 рубля, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти Brent с утра колебалась около 69,2 доллара за баррель.

