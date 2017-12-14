В драке с футбольными фанатами в Мариуполе пострадали девять полицейских

Девять полицейских пострадали в Мариуполе из-за стычки с футбольными фанатами во время матча между «Мариуполем» и киевским «Динамо», сообщила пресс-служба нацполиции Украины.

«Во время обеспечения безопасности на матче «Мариуполь» – «Динамо» пострадали девять полицейских», – передает РИА «Новости» сообщение на сайте нацполиции Украины.

Ранее СМИ сообщили, что во время футбольного матча в Мариуполе, на котором присутствовал президент Украины Петр Порошенко, между болельщиками и полицейскими произошли столкновения.

По данным полиции, столкновения начались в середине второго тайма. Фанаты на трибунах устроили пирошоу, после чего полицейские вывели нарушителей со стадиона. Однако другие болельщики встали на их защиту, выбежали со стадиона и «начали бросать в сторону правоохранителей и служебный автотранспорт камни».

По факту инцидента возбуждены дела по статьям «сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа», «угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа».

Напомним, ранее бар в Харькове разгромили накануне матча футбольной Лиги чемпионов.