Захарова отказалась от интервью CNN после фейка с сирийским мальчиком

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила отказом на приглашение ведущей американской телекомпании CNN Кристиан Аманпур участвовать в ее шоу.

На брифинге в четверг Захарова потребовала от Аманпур извинений за демонстрацию во время интервью с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в 2016 году сюжета с якобы пострадавшим в ходе действий ВКС России сирийским мальчиком Омраном Дакнишем. Тогда Аманпур попросила Лаврова прокомментировать «действия российской авиации», напоминает РИА «Новости».

«Вы знаете, сколько писем мы отправили в CNN для того, чтобы получить объяснения либо хотя бы извинения от госпожи Аманпур за то, что она использовала интервью с министром Лавровым для манипуляций общественным сознанием, показывая на весь мир эту фотографию? Ноль ответа», – заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что мальчик действительно пострадал, но от «действий экстремистов и террористов, которые орудовали в том районе».

Официальный представитель МИД также сообщила, что на днях получила приглашение от Аманпур принять участие в ее шоу. «Я жду, пока вы принесете официальные извинения за ваши манипуляции», – подчеркнула дипломат. Захарова добавила, что не намерена принимать это приглашение.

В июне прошлого года МИД России направил в корпункт американского телеканала CNN официальное письмо, в котором потребовал разъяснить «массовую манипуляцию общественным сознанием» в сюжете о мальчике Омране Дакнише из Алеппо.

Захарова тогда же говорила, что Аманпур следует отправиться в Сирию, найти мальчика Омрана Дакниша, пострадавшего при авиаударе по Алеппо, и сделать по-настоящему честный репортаж о нем.